لن تصدق من هي والدة الفنانة سماح أنور! ممثلة شهيرة وبطلة مسلسل “يوميات ونيس”!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 مايو 2022 06:50 صباحاً - ورثت الفنانة المصرية سماح أنور عشق الفن من والديها فوالدتها النجمة الراحلة “سعاد حسين” التي شاركت في عدد كبير من الأفلام منها “البؤساء”، وقدمت أكثر من 35 مسرحية منها “استنى بختك”، ” 3 يوم في السجن”، “قسمتي”، و”إلا خمسة”،

وشاركت مع ابنتها الفنانة سماح أنور في مسرحية “الزنقة”، ثم كونت مع زوجها فرقة مسرح “الفكاهة”، ومن أشهر الأعمال التي شاركت فيها كان مسلسل “يوميات ونيس“، مع الفنان القدير محمد صبحي.

حيث قامت الفنانة سعاد حسين في هذا العمل الشهير بدور والدة “عبلة” التي قدمتها الفنانة عبير صلاج الدين وزوجة “خليل” الذي قدمه الفنان محمود أبو زيد.

الفنانة القديرة “سعاد حسين”

ورحلت الفنانة سعاد حسين، عام 2008 عن عمر يناهز الـ 81 عامًا، ولحقها زوجها المؤلف أنور عبدالله، بعد مرور أقل من شهر على وفاتها.

بكلمات مؤثرة.. سماح أنور تودع سمير صبري: “عمرك ما حبيت الألم”

من ناحية أخرى، نعت الفنانة سماح أنور، الفنان الراحل سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا صباح يوم (الجمعة)، بكلمات مؤثر على صفحتها الشخصية على “فيسبوك” معبرة عن حزنها الشديد لفقدانه.

ونشرت سماح، صورة لسمير صبري، وعلقت عليها قائلة: “لا عمرك حبيت الألم ولا المرض ولا سبت حد لوحده في مواجهتهم.. كنت دايمًا سمير وأمير، وكان يوم الجمعة تلم فيه الأهل والعيلة، والنهاردة الجمعة برضه، وجمعتك فيها مع حبيبك”.

وأضافت: “ربنا يرحمك ويرزقك النظر إلى وجهه الكريم، ويصبر كل القلوب اللي عرفتك.. سلام يا أهلي يا عيلتي، سلملي على حبايبك كلهم وحبايبي”.

سماح أنور تنظم مراسم دفن سمير صبري:

حرصت الفنانة سماح أنور على التواجد في مقابر المنارة في منطقة بابور مياه بالإسكندرية، قبل ساعات من وصل جثمان الفنان الراحل سمير صبري، وتولت سماح أنور كذلك تنظيم الحضور والمتواجيد حول المقبرة.

وانفعلت سماح أنور بعض الشيء على بعض من الحضور، نتيجة الضغط النفسي والعصبي في مثل تلك المواقف، عندما يتزامن مع الزحام وسوء التنظيم وعشوائية التواجد. وناشدت سماح أنور المتواجدين “من يحب سمير صبري يتعاون ولا يتزاحم أمام المقبرة”.

لذا كان صوت سماح أنور يشق طريقًا بين المتواجدين، للسماح بعبور الجثمان إلى مثواه الأخير، حرصًا منها على أن يصطف جميع الحضور على الجانبين لإفساح مجال واسع لمرور الجثمان محمولًا على الأكتاف لداخل المقبرة.

وبمجرد دخول الجثمان، حرصت سماح أنور على غلق باب المقبرة على المتواجدين في الداخل من الأقارب والفنانين فقط، ومنعت الكاميرات والمصورين من الدخول والتقاط صور داخل المقبرة، احترامًا لحرمة الأموات.

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