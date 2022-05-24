الهام الفضالة تعلن تنازلها عن قضيتها ضد شقيق هيا الشعيبي.. والسبب؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 مايو 2022 05:43 صباحاً - أعلنت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة تنازلها عن القضية التي رفعتها ضد ثامر الشعيبي شقيق مواطنتها الفنانة الكويتية هيا الشعيبي على خلفية الصدام الواقع بينها وبين الأخيرة خلال الأشهر الماضية.

ونشرت إلهام الفضالة عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، صورة ودونت عليها سبب تنازلها عن القضية قائلة: “توني شوفت بالإنستجرام مقطع إن ثامر الشعيبي مريض بالكبد ما أدري كلية والله أعلم، واليوم طلع لي حكم مدني على قضيته هو ورفيجه، وأنا يا ثامر أقولك الله يشفيك يارب، ووكلت محاميتي تسكر القضية وأتنازل عنها، الله يشفيك ويشفي كل مريض.. هذا قدام الله وخلقه أعلن تنازلي عن قضية ثامر الشعيبي والله لا يوري أحد مكروه”.

وتفاعل الجمهور مع منشور إلهام الفضالة ما بين مؤيدين لقرارها، ومعتبرين أنه لفتة إنسانية رائعة منها، وآخرون موصفوه باستعراض عضلاتها، وأن الأمر ما هو إلا محاولة لكسب قاعدة جماهيرية أكبر.