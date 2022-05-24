بعد خلعها الحجاب بأيام.. نصرة الحربي تظهر باكية: “كنت اتمنى اعيش حياة طبيعية”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 مايو 2022 05:43 صباحاً - أثارت الفنانة السعودية “نصرة الحربي” موجة من الجدل بعد ظهورها في مقطع فيديو جديد وهي ترتدي الحجاب بعد أن خلعته قبل أيام.

وقالت “الحربي” التي غلبها البكاء في مقطع الفيديو: “أحب أن أموت وربي راضي عني عشان أنا إنسانة كويسة ونضيفة”.

وتابعت: “كنت أتمنى أعيش حياة طبيعية وفي استقرار أعيش مع ناس كويسة ما هم مخادعين ماهم نصابين ماهم مصلحجيين ما ياخدوا فلوسي ما يظلموني ما يقصروا مع أولادي ما أتحط في موقف صعب”.

وكانت نصرة الحربي قد ظهرت قبل ذلك بساعات وهي تستعرض شعرها في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تويتر وعلقت عليه كاتبة: “دائما لكل القصه الواحده لها الف راوي ..خذ الحقيقة من صاحبها فقط.!”.