شكرا لقرائتكم خبر عن مروان خورى يحيى حفلاً غنائيًا فى المغرب.. الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب اللبنانى مروان خورى، لإحياء حفل غنائي في دولة المغرب، بعد غدٍ الخميس 26 مايو الجارى، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية.

وكان النجم اللبناني مروان خورى، أحيا مؤخرًا حفلين في العراق، الأول كان فى مدينة بغداد، أما الثانى فكان في مدينة أربيل، وقدم خلالها عددا كبيرا من أغنياته أبرزها، كل القصايد، يارب، كمل حياتك، مهلاً على قلبى.

وتألق النجم اللبناني مروان خورى، مؤخرا بحفل غنائي كبير على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية على هامش فعاليات مهرجان الموسيقي العربية، بدأها بأغنية "هوا يا هوا" وبعدها قدم عددا من أغانيه منها: "كل القصايد" و"مهلا على قلبي" و"حط النقط" و"يارب" و"كمل حياتك" و"قصر الشوق" و"بتمون" و"الدلعونا"، وقدم اغاني للموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب منها "هان الود" و"لما انت ناوى".

وقال مروان خورى إنه سعيد بالغناء للمرة الثامنة فى مهرجان الموسيقي العربية، ووجه الشكر لكل القائمين عليه.

وطرح المطرب مروان خورى أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "أنت كما أنت" على موقع يوتيوب، وهى من ألحانه وكلمات سلامة خلفان، توزيع موسيقى أليكساندر ميساكيان، وميكساج وماستر داني خورى.