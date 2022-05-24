كيف علق الحلفاوي على مشاركة حكم مصري وحيد ببطولة كأس العالم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على مسألة مشاركة حكم مصري وحيد ببطولة كأس العالم المقبلة في قطر.

ووجه أحد متابعي الحلفاوي، سؤالا له، عبر موقع "تويتر"، قال فيه: "معلش يا قبطان مصر ١٠٠ مليون ورايح كأس العالم مساعد حكم واحد".

ورد الحلفاوي، قائلا: "كتر خيرهم .. للأسف التحكيم المصري فعلا في أسوأ حالاته وأكثرها ارتباكا وتسيبا".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن عن أسماء حكام مباريات بطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر نهاية العام الجاري، وضمت 36 حكما و69 حكما مساعدا و24 حكم فيديو بالتعاون مع الاتحادات القارية الست وبالنظر لجودة هؤلاء الحكام وأدائهم المقدم في بطولات فيفا وباقي المنافسات الدولية والمحلية في السنوات الماضية.

وشهدت القائمة تواجد الحكم المصري المساعد محمود أبو الرجال، وهو الحكم المصري الوحيد بالقائمة.