مركز السينما العربية يعلن عن الفائزين بجوائز النقاد للأفلام العربية في كان السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في حفل أقيم على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي، أعلن مركز السينما العربية في حفل أقيم بالشراكة مع مؤسسة IEFTA، عن الفائزين بجوائز النسخة السادسة من جوائز النقاد للأفلام العربية التي تستهدف الأفلام التي تم إنتاجها في 2021، وشارك في تقييم الأفلام لجنة تحكيم تتكون من 167 ناقداً من 68 دولة.

شهد الحفل حضور الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والمنتج محمد حفظي.

وتعلق ديبورا يانغ مدير جوائز النقاد في بيان صحفي "رغم التنوع الكبير في ترشيحات هذا العام، فاز الفيلم المصري ريش للمخرج عمر الزهيري بثلاث جوائز، وهو فيلم أصيل وينبئ بمخرج يمتلك عيناً قادرة على التقاط القضايا الاجتماعية بذكاء، مبروك لريش والفائزين في الفئات الأخرى، ونشكر أعضاء لجنة التحكيم على مساهمتهم القيمة معنا".

قائمة الفائزين بجوائز النقاد للأفلام العربية:

أفضل فيلم: ريش | إخراج: عمر الزهيري | مصر | تسلَّمت الجائزة المنتجة شاهيناز العقاد.

أفضل ممثل: علي سليمان | فيلم: أميرة | فلسطين | تسلَّمت الجائزة الفنانة ميساء عبدالهادي.

أفضل ممثلة: ميساء عبدالهادي | فيلم: صالون هدى | فلسطين | تسلَّمت الجائزة الفنانة ميساء عبدالهادي.

أفضل مخرج: عمر الزهيري | فيلم: ريش | مصر | تسلَّمت الجائزة المنتجة شاهيناز العقاد.

أفضل سيناريو: أحمد عامر وعمر الزهيري | فيلم: ريش | مصر | تسلَّم الجائزة المؤلف أحمد عامر.

أفضل فيلم وثائقي: فلسطين الصغرى | إخراج: عبدالله الخطيب | فلسطين ولبنان .

جوائز النقاد للأفلام العربية انطلقت في نسختها الأولى على هامش فعاليات الدورة الـ70 من مهرجان كان السينمائي، وتمنح الجوائز لأفضل إنجازات السينما العربية سنوياً في فئات أفضل فيلم روائي ووثائقي ومخرج ومؤلف وممثلة وممثل، وتضم لجنة تحكيم الجوائز هذا العام 167 من أبرز النقاد العرب والأجانب ينتمون إلى 68 دولة بأنحاء العالم، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ السينما العربية.