في تكريم محمد صبحي.. خالد الصاوي: "أستاذ لجيلنا كله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حضر الفنان خالد الصاوي تكريم النجم الكبير محمد صبحي وعقب تكريمه صعد علي خشبة المسرح، حرص على تهنئته ملقيا كلمة قال فيها: محمد صبحي أستاذ لجيلنا كله ومسرحه ناجح ومتكامل ولديه اقبال جماهيري، كما أنه عندما قدم الدراما الاجتماعية في "ونيس" بجميع أجزائه وحقق نجاحا مذهلا .

كان المركز الكاثوليكي المصري للسينما كرّم في دورته السبعين النجم الكبير محمد صبحي.

النجم محمد صبحي تعرض له حاليا مسرحية "نجوم الظهر" والتي حققت إيرادات جيدة خلال موسم العيد، وتستمر عروض المسرحية خلال الأسابيع المقبلة بنجاح كبير، تزامنًا مع بروفات جديدة لعدد من المسرحيات التي يعدها النجم محمد صبحي لاستكمال مشروع "المسرح للجميع".