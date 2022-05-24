شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة وصلاح عبد الله ومحمد أنور فى فيلم جديد "تحت الأرض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان محمود حميدة وصلاح عبد الله ومعهما الفنان محمد أنور، لتصوير فيلم "تحت الأرض"، سيناريو وحوار وإخراج شادى أبو شادى، حيث من المقرر إنطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من جميع التعاقدات وتسكين الممثلين في أدوارهم للبدء فى تصويره مباشرة، والفيلم يشارك في بطولته عدد كبيرمن الممثلين وجارٍ التعاقد مع باقي نجوم العمل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى تشويقى كوميدى.

يذكر أن محمد أنور شارك في مسلسل "في بيتنا روبوت" وعرض في الموسم الرمضاني 2022، بطولة هشام جمال، ليلى أحمد زاهر، عمرو وهبة، شيماء سيف، دنيا سامي، أحمد رمزي، دنيا ماهر، سليمان عيد، أوتاكا، طه دسوقي، ومي دياب، ومن تأليف عمرو وهبة، وإخراج أسامة عرابي.

كما شارك صلاح عبد الله فى مسلسل "دايما عامر" مع الفنان مصطفى شعبان، وعرض فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كلا من لبلبة، ميرنا نور الدين، كريم عفيفى، وعدد من الفنانين، غخراج مجدى الهوارى.