تمهيداً لإطلاقه بالسعودية والكويت.. طرح إعلان "بنات عبدالرحمن" على "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلقت صفحة فيلم بنات عبدالرحمن على موقع فيسبوك، الإعلان الرسمي لفيلم المخرج زيد أبو حمدان وذلك تمهيداً لإطلاقه في دور العرض السعودية بالتعاون مع مؤسسة رواد ميديا للإنتاج والتوزيع الصوتي والمرئي بالسعودية وفي دور العرض الكويتية ابتداءً من 26 مايو، كما سينطلق تباعاً في باقي الدول العربية قريباً.

ومؤخراً افتتح الفيلم مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، وفاز أيضاً بجائزة الجمهور ضمن فعاليات مهرجان الفيلم العربي في سان دييغو بأمريكا، وكان بنات عبدالرحمن قد حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حيث نال جائزة الجمهور، وشارك الفيلم في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، وفي الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ضمن قسم برنامج روائع عربية.

بنات عبدالرحمن هن أربع أخوات مختلفات تضطرهن الظروف للعودة إلى منزل العائلة بعد سنوات من انعزالهن عن بعض لحل لغز اختفاء والدهن المفاجئ. ولكن رحلة البحث السرية تكشف لهن أسراراً جديدة، والمزيد من علامات الاستفهام.

الفيلم من تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، وبطولة صبا مبارك، فرح بسيسو، حنان الحلو، مريم الباشا، خالد الطريفي.