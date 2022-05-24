صور نادرة من طفولتها.. هنادي مهنا لوالدها: بحبك يا هاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

هنأت الفنانة هنادي مهنا والدها الفنان الكبير هاني مهنا، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، ونشرت صورًا تجمعهما.

وعلقت هنادي "كل سنة وانت أغلى حاجة في حياتي. ربنا يخليك ليا ويديك الصحة وتبقى دايما مبسوط وبتضحك. بحبك يا هاني".

جدير بالذكر أن الفنانة هنادي مهنا شاركت في السباق الر مضاني لعام 2022 بمسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني وأيتن عامر، إسماعيل فرغلي، عمرو عبدالجليل، حنان سليمان، هلا رشدي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وحصل على إشادات الجمهور والنقاد، كما انتشرت أغاني المسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي، وبينها "ستو أنا".