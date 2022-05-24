صور| ياسمين رئيس تنشر صورا جديدة.. والجمهور: "يا رئيس قلبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة ياسمين رئيس، عن صور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، ونشرتها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كن إيجابيا، وأبقى سعيدًا، ولا تدع سلبية العالم تحبطك".

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "أحلى ياسمين حبيبي"، "قمر"، "سكر"، "منورة يا غالية"، "قمر قمر بحبك أوي"، "إيه الطعامة والسُكر ده يا فنانة"، "انتي أكتر ممثلة بحبها"، "يا رئيس قلبي".

يذكر أن ياسمين رئيس تشارك في فيلم "خطة مازنجر" الذي تعود من خلاله لتجربة الأفلام الكوميدية.

ويشارك ياسمين، في بطولة الفيلم: حمدي الميرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، إسماعيل فرغلي، ياسر الطوبجي، والفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري، ومن إخراج رامي رزق الله.