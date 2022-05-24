ياسمين صبري تنشر كواليس جلسة تصويرها في مهرجان كان السينمائي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة ياسمين صبري، مقطع فيديو من كواليس جلسة تصويرها في مهرجان كان السينمائي.

ونشرت ياسمين، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام. وحضرت الفنانة ياسمين صبري، حفل عشاء Women in Cinema، ضمن الدورة 75 من مهرجان كان السينمائي.

ياسمين صبري تستعد للمشاركة في بطولة مسلسل "الشادر" إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة أشرف عبدالباقي وطارق صبري، كما تشارك في بطولة فيلم "صقر المحروسة" بطولة الفنان أحمد عز.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في دراما رمضان 2020.

مسلسل "فرصة تانية" بطولة: ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، نهال عنبر، إدوارد، أيتن عامر، أشرف زكي، محمد أبو داود، هبة مجدي، دياب، ومن إخراج مرقس عادل.