رزان مغربي بفستان قصير وميرنا نورالدين أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ريم البارودي

كشفت الفنانة ريم البارودي، عن إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أتمنى لكم ليلة جميلة جميعا".

رزان مغربي

ظهرت الفنانة رزان مغربي، بفستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل العيون عليا".

بسنت صيام

خطفت الفنانة بسنت صيام، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ميرنا نور الدين

ظهرت الفنانة ميرنا نور الدين، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تتوهج بشكل مختلف عندما تكون روحك سعيدة".

هند صبري

نشرت الفنانة هند صبري، صورة لها من أحد الأماكن المرتفعة بالقاهرة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

إيمي طلعت زكريا

الفنانة إيمي طلعت زكريا، نشرت صورة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

إنجي كيوان

خطفت الفنانة إنجي كيوان، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام.

هبة مجدي

نشرت الفنانة هبة مجدي، صورة مع صديقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ليلة الاثنين".

كارولين عزمي

نشرت الفنانة كارولين عزمي، إطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

دنيا بطمة

الفنانة دنيا بطمة، نشرت إطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "في كل خطوة سلامة".