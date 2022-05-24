حدث بالفن| عزاء سمير صبري وحنة فنانة وخلاف شيرين وحسام حبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

نشر موقع الخليج 365، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بعزاء سمير صبري، وحنة الفنانة دنيا عبدالعزيز، وخلاف الفنانة شيرين عبدالوهاب وطليقها الفنان حسام حبيب، وأحدث ظهور لابنة ماجد المصري بعد خلعها الحجاب، وغيرها من الأخبار.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة:

58 صورة لنجوم الفن والإعلام والمشاهير في عزاء سمير صبري

تحت عنوان مظاهرة في حب النجم الكبير سمير صبري استقبل مسجد الشرطة في الشيخ زايد عدد ضخم من نجوم الفن والإعلام والمشاهير، ممن حرصوا على تقديم واجب العزاء فيه.. (التفاصيل من هنا)

ذكرى مدحت السباعي.. حقيقة زواجه 18 مرة بينهم ابنة "الملك"

حلت الأحد 22 مايو، ذكرى وفاة المخرج الراحل مدحت السباعي الذي رحل عن عالمنا عام 2014، وهو والد الفنانة ناهد السباعي، من ابنة "الملك" فريد شوقي، المنتجة ناهد فريد شوقي.. (التفاصيل من هنا)

ارتدت الكمامة.. ظهور نادر لـ نبيلة عبيد في عزاء سمير صبري (صور)

شهد عزاء الفنان سمير صبري ظهور نادر للفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، إذ تحرص منذ فترة على عدم التواجد في المناسبات العامة بعد انتشار فيروس كورونا.. (التفاصيل من هنا)

نجوى فؤاد: "أرجوكم بلاش ادعاءات على سمير صبري".. الجمهور: ماذا تقصدين (فيديو)

أطلت الفنانة نجوى فؤاد عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" في فيديو قصير، تحدثت خلاله عن علاقتها بالفنان الراحل سمير صبري، الذي غادر دنيانا في 20 مايو الجاري عن 85 عامًا.. (التفاصيل من هنا)

أول تعليق من مديرة أعمال شيرين عبدالوهاب بعد خلافاتها مع حسام حبيب (خاص)

خضع الفنان حسام حبيب، للتحقيق في النيابة العامة بالشيخ زايد، الاثنين، على خلفية اتهامه بالتهديد والتعدي على طليقته المطربة شيرين عبدالوهاب، وابنتها بالسب.. (التفاصيل من هنا)

بعد إجرائها عملية.. أنغام تنشر صورًا والجمهور يعلق

نشرت الفنانة أنغام صورًا من جلسة تصوير خضعت لها قبل خضوعها لتدخل جراحي قبل أيام.. (التفاصيل من هنا)

شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب أحدثهم.. نزاعات وقضايا الفنانين بعد الطلاق

تصاعد أزمة انفصال المطربة شيرين عبدالوهاب، وطليقها الفنان حسام حبيب، إلى حد استغاثتها بالشرطة، واتهامها له بتهديدها وبناتها، يعد هو الاتهام الأحدث في ملف قضايا وقائع طلاق النجوم والنجمات.. (التفاصيل من هنا)

بعد خلعها الحجاب.. أحدث ظهور لابنة ماجد المصري

نشرت ماهيتاب المصري، ابنة الفنان ماجد المصري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، فيديو يجمعها بزوجها مصطفى القاضي.. (التفاصيل من هنا)

أول صور لـ دنيا عبد العزيز من حنتها

احتفلت الفنانة دنيا عبدالعزيز بحنتها على المهندس مصطفى كامل.. (التفاصيل من هنا)

بوسي تُقبل زوجها في حفل زفافها (صور)

احتفلت المطربة بوسي بحفل زفافها على مصفف الشعر هشام ربيع بأحد الفنادق الكبرى.. (التفاصيل من هنا)