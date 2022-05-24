بالصور| تكريم خاص للنجم محمد صبحي بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- إسلام فاروق:

كرم المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته السبعين النجم الكبير محمد صبحي تكريما خاصا بحضور الأب بطرس دانيال، وخلال التكريم تم منحه جائزة "الأب يوسف مظلوم" بإجماع اللجنة العليا للمهرجان الذي توافق دورته الحالية مرور( 70 ) عاماً على تأسيس المركز وبداية مهرجانه السنوي .

وعقب تكريمه شكر النجم محمد صبحي المركز الكاثوليكي للسينما، واستدعى ذكرياته عندما ساعده الأب يوسف مظلوم في عرض مسرحيته، وحضر التكريم النجم خالد الصاوي الذي كان يعرض فيلمه "للإيجار" .

يذكر أن النجم محمد صبحي تعرض له حاليا مسرحية "نجوم الظهر" والتي حققت أعلى إيرادات جيدة خلال موسم العيد، وتستمر عروض المسرحية خلال الأسابيع المقبلة بنجاح كبير، تزامنًا مع بروفات جديدة لعدد من المسرحيات التي يعدها النجم محمد صبحي لاستكمال مشروع "المسرح للجميع".

"نجوم الظهر" كتبها ويقوم ببطولتها وإخراجها النجم محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وتصميم أزياء مريام عدلي، والأغاني كتبها الشاعر عبدالله حسن ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان، ويشارك في البطولة كوكبة من النجوم أعضاء فرقة "ستديو الممثل" هم: سميرة عبدالعزيز وجيهان قمري وعبدالرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة .