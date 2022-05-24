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خاص| تعرف على موعد حفل زفاف دنيا عبدالعزيز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تستعد الفنانة دنيا عبدالعزيز، لحفل زفافها المقرر إقامته نهاية الشهر الجاري، بحسب ما قالته مصادر قريبة من الفنانة لـ"الخليج 365".

واحتفلت "دنيا" عبدالعزيز، مساء الأحد، بحنتها على المهندس مصطفى كامل.

ونشرت دنيا عبدالعزيز، صورا من حنتها، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت دنيا بإطلالة جذابة مرتدية فستان أبيض قصير .

يذكر أن دنيا عبدالعزيز، شاركت في السباق الرمضاني 2022 بمسلسلين، هما مسلسل" المداح 2" للفنان حمادة هلال ومسلسل "ملف سري "للفنان هاني سلامة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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