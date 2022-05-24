58 صورة لنجوم الفن والإعلام والمشاهير في عزاء سمير صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

تحت عنوان مظاهرة في حب النجم الكبير سمير صبري استقبل مسجد الشرطة في الشيخ زايد عدد ضخم من نجوم الفن والإعلام والمشاهير، ممن حرصوا على تقديم واجب العزاء فيه.

وكان من بين أبرز الحضور: يسرا، نبيلة عبيد، شريف منير، صابرين، بشرى، الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، المهندس أسامة الشيخ، لبنى عبدالعزيز، جمال سليمان، محمد محمود عبدالعزيز، رانيا فريد شوقي، إسعاد يونس، إيهاب فهمي، هاني شاكر، عبير فريد شوقي.

كما شهد العزاء تواجد: ليلى علوي، المنتج محمد العدل، المنتج جمال العدل، المخرج محمد عبدالعزيز، المخرج عمر عبدالعزيز، لقاء سويدان، هند عاكف، أحمد آدم، سهير شلبي، طارق علام، سمية الخشاب، شريف رمزي، ميريت عمر الحريري، ماضي توفيق الدقن، بوسي شلبي.

سمير صبري توفي الجمعة 20 مايو وشُيعت جنازته من مسجد الشرطة السبت 21 مايو وتم دفنه في مسقط رأسه محافظة الإسكندرية، بحضور كوكبة من نجوم الفن: أحمد السقا، ميرفت أمين، دنيا سمير غانم، إلهام شاهين.