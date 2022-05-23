بوسي تنشر صور حفل زفافها.. هؤلاء النجوم شاركوها فرحتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة المصرية بوسي عن الصور الأولى من حفل زفافها على مصفف الشعر الشهير “هشام ربيع”، الذي أقيم مساء أمس الأحد، بأحد الفنادق النيلية في القاهرة بحضور عدد كبير من نجوم الغناء.

وظهرت بوسي في الصور المنشورة عبر حسابها الرسمي بموقع انستغرام وهي مرتدية فستان زفاف من تصميم مصمم الأزياء المصري هاني البحيري، وتحمل باقة من الورود.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل زفاف المطربة الشعبية بوسى، وتقديم التهنئة منهم محمد فؤاد وحمادة خلال ومحمد نور وخالد سليم ومصطفى حجاج، كاريكا، وهنادى مهنى وزوجها أحمد خالد صالح، ومحمد رحيم، ووفاء عامر، وريم البارودى، وأحمد عادل، وشريف باهر، وأحمد فهيم، وغيرهم، وحرص الضيوف على الرقص مع بوسى احتفالا بزفافها.

وكان هشام ربيع قد انفصل عن زوجته أم أولاده منذ فترة، ثم نشأت علاقة صداقة بينه وبين الفنانة بوسى وتحولت إلى مشاعر حب تكللت بالزواج.