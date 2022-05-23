نيكولا معوض بعد عرض Three Thousand Years of Longing في كان.. “تعلمت الموسيقى من أجل الفيلم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الفنان اللبناني نيكولا معوض في الدورة الـ 75 من مهرجان كان السينمائي بفيلمه Three Thousand Years of Longing الذي عرض خارج المسابقة، ليحظى بعرضه العالمي الأول بالمهرجان.

الفيلم بطولة النجوم العالميين أدريس ألبا وتيلدا سوينتون، ومن إخراج العالمي الحاصل على الأوسكار جورج ميلر ويعتبر نيكولا الممثل العربي الوحيد المشارك في الفيلم.

وأعرب نيكولا معوض عن سعادته بمشاركته في مهرجان “كان” السينمائي بهذا الفيلم، وعلق قائلاً: “كتير سعيد أن فيلم Three Thousand Years of Longing للمخرج العالمي جورج ميلِر رح يتم عرضه بمهرجان كان السينمائي و كتير فخور انّي واحد من ممثلي الفيلم من بطولة ادريس إلبا و تيلدا سوينتن”.

وأضاف نيكولا خلال لقائه بكاميرا برنامج “trending”، أن مشاركته بالفيلم كانت غريبة وجاءت بالصدفة، حيث تم شاهد صناع الفيلم الـ “شو ريل” الذي قام بنشره على موقع “IMDb”، وعقب ذلك تواصلوا معه من أجل مشاركته في الفيلم.

واستطرد قائلاً: “تواصلوا معي عن طريق الإيميل من أجل الـ”أوديشن” ، وعقب مرور أسبوع راسلوني مرة أخرى لكي يستفسروا عن قدرتي على العزف”، لافتاً إلى أنه حينها لم يكن يجيد العزف على أي آلة موسيقية وأخبرهم بذلك، ثم قرر تعلم العزف على “الجيتار” ليقرر بعد ذلك إرسال فيديو لهم وهو يقوم فعلًا بالعزف على الجيتار.

وأضاف، أن الفيلم تم تصويره قبل جائحة كورونا، وبعد حدوثها لم يكن يعرف مصيره وهل سيتم عرضه أم لا، لكنه كان يتواصل مع صناعه هاتفياً وعن طريق الإيميل.

على صعيد آخر، انتهى نيكولا معوض من تصوير فيلم الرعب “جدران” للمخرج محمد بركة ومن تأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، ويشارك معه في الفيلم عدد من النجوم وهم درة، أحمد بدير، فراس سعيد، هند عبد الحليم.

وينتظر نيكولا إطلاق فيلم “جدران” في دور العرض السينمائية خلال هذا العام، كما حقق فيلمه الأخير “ماكو” نجاحًا سينمائيًا كبيرًا على مستوى الجماهير والنقاد، كما تجاوزت إيراداته الـ 17 مليون جنيه مصري، ويعتبر الفيلم أولى بطولات نيكولا معوض في السينما المصرية.