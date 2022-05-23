أحمد سعد يفاجئ رابح صقر بهذا الطلب.. هل يستجيب الأخير؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد نجاح حفله في موسم جدة ورفع لافتة “كامل العدد” كشف الفنان الشعبي المصري أحمد سعد، عن أمنيته تقديم ديو غنائي يتعاون فيه مع النجم السعودي رابح صقر.

وأشار أحمد سعد خلال لقائه مع برنامج ET بالعربي، إلى أنه يتمنى تقديم أغنية جديدة من الطابع الخليجى، معلقًا: نفسى أغنى خليجي الفترة الجاية، وأتعاون مع الفنان السعودي رابح صقر.

وقال أحمد سعد أنه انتهى من ديو جديد جمعه مع الفنان مصطفى حجاج خلال الفترة الماضية.

وتألق أحمد سعد، في حفلة الغنائي الأخير ضمن موسم جدة بالسعودية تحت عنوان كامل العدد، حيث قدم باقة من أغانيه المميزة التي نالت إعجاب الجمهور.

وحقق أحمد سعد نجاحًا واسعًا بأغنية سايرينا، التي طرحها مؤخرًا، وحققت مليون مشاهدة فور عرضها على موقع الفيديوهات يوتيوب.