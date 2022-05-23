تامر عاشور ورامي صبري معًا في موسم جدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الموقع الرسمي لشركة بنش مارك في إنستجرام موعد حفل الفنانين تامر عاشور ورامي صبري ضمن فعاليات موسم جدة.

ونشر الحساب “بوستراً” للفنانين، وكتب عليه: “الفنان تامر عاشور والفنان رامي صبري مجتمعين في موسم جدة، والله يا هي حفلة”.

ويأتي الحفل بتنظيمٍ من شركة بنش مارك، ويقام في 1 يونيو المقبل على مسرح ليالينا في جدة مقابل “رد سي مول”.

وأقامت بنش مارك حتى الآن عديداً من الحفلات الناجحة ضمن فعاليات موسم جدة، منها حفل الفنان وائل كفوري، وإليسا، وعمر كمال، وأحمد سعد، وحسن شاكوش، وعبادي الجوهر، وأميمة طالب، وعلي عبدالكريم.