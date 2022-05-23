تامر حسني يكشف عن أهم حوار كتبه.. “علامة جميلة لناس كتير”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم المصري تامر حسني عن أهم حوار كتبه في حياته، في أعماله الفنية التي عرضت على شاشات السينما والتلفزيون.

ونشر تامر حسني مقطع فيديو من الحوار الذي وصفه بالأهم خلال مسيرته الفنية، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام”، وعلق قائلاً: “مشهد (الحمدلله) من فيلم مش أنا يمكن أهم حوار كتبته في حياتي، وأتمنى ياخد نصيب كبير أوي في الإنتشار عشان واثق إن كلامه كتير منكم محتاجين يسمعوه وهيكون علامة جميلة لناس كتير محبطة ومستنية التشجيعة دي عشان يقوموا ويحققوا اللي ناقصهم لما يركزوا إن في ناس ظروفهم كانت أصعب منهم وقدروا يوصلوا وينجحوا”.

وأضاف: “يعني الموضوع فينا احنا مش في الظروف ظروفك الصعبة دي ممكن تصنع منك بطل، إنت اللي هتحدد وهتقرر ظروفك هتصنع منك إيه قوم يلا ينفع تحلم تاني وعاشر الحلم ملوش وقت ولا سن والوقت مش متأخر ولا حاجة ومادام بتصحى من النوم بتلاقي نفسك عايش يبقى ربنا لسه عايزك وعندك مُهمة في الحياة قوم دور عليها ربنا مخلقكش فاضي بالعكس عندك كتير بس الشاطر كل ما يدور هيلاقي وزي ما كتبت في حوار الفيلم (المريض الحقيقي هو اللي معندوش طموح ).

فيلم “مش أنا” بطولة: حلا شيحة، ماجد الكدواني، سوسن بدر، حجاج عبدالعظيم، والفيلم من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

يذكر أن تامر حسني طرح مؤخراً الإعلان التشويقي الأول لفيلمه السينمائي الجديد “بحبك” المقرر في الصالات السينمائية خلال عيد الأضحى المقبل، ويشاركه البطولة النجوم: هنا الزاهد، هدى المفتي، مدحت تيخا، والفيلم من تأليف وإخراج تامر حسني نفسه.