محمد عبده يحتفل بعيد الموسيقى في أبو ظبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحيي فنان العرب محمد عبده حفلًا غنائيًا بمناسبة عيد الموسيقى في العاصمة الإماراتية أبو ظبي يوم 25 يونيو المقبل.

وأعلن الحساب الرسمي لشركة “روتانا لايف” على موقع “إنستغرام” عن موعد الحفل، إذ قال حساب الشركة: “كونوا على الموعد بمناسبة عيد الموسيقى مع فنان العرب محمد عبده، الموقع الاتحاد أرينا في 25 يونيو.

وكان الحفل الأخير للفنان محمد عبده في جدة، وتحديداً ضمن حفلات العيد، وكان من المقرَّر أن يقيم حفلاً آخر على مسرح الدانة في البحرين، لكنه ألغي بسبب وفاة الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات.