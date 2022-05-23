شكرا لقرائتكم خبر عن السر فى غياب المقربين من المطربة بوسى عن حفل زفافها.. سوء مواعيد أم خلافات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت المطربة الشعبية بوسى بحفل زفافها ليلة أمس على مصفف الشعر هشام ربيع، وحضره عدد كبير من النجوم وصناع الموسيقى، ولكن غاب عنه زملاء لها تربطهم علاقة صداقة قوية تساءل عن غيابهم الجميع، في مقدمة الغائبين المطرب محمود الليثى الذى جمعته مع بوسى العديد من الديوهات بالإضافة إلى أنهما شاركا سويا في عدد من الأفلام السينمائية.

كما غاب عن الحضور المنتج أحمد السبكى الذى كان سببًا في نجوميتها بعد إسناده لها عددًا من البطولات فى أفلامه السينمائية، بالإضافة إلى غياب المطرب أحمد شيبة الذى اعتذر لها بسبب ارتباطه بحفل زفاف بالإسكندرية، كما لم يحضر الحفل كل من الملحن محمد عبد المنعم والشاعر ملاك عادل صناع أغنية "آه يا دنيا"، التى كانت شهادة ميلاد شهرتها ونجوميتها، وهذا الغياب يشير إلى أكثر من علامة استفهام، ويعتقد البعض أن هناك خلافا نشب بينها وبين المنتج أحمد السبكى وأبنائه لذلك لم يشارك أحد منهم فى حفل الزفاف، أما الليثى ردد البعض أنه خارج مصر، فهل غياب المقربين من بوسى عن حفل زفافهم سوء مواعيد أم خلافات؟.

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الليثى وبوسى الليثى وبوسى

حرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل زفاف المطربة الشعبية بوسى، وتقديم التهانئ لزواجها منهم محمد فؤاد وحمادة هلال ومحمد نور وخالد سليم ومصطفى حجاج، كاريكا، وهنادى مهنى وزوجها أحمد خالد صالح، ومحمد رحيم، ووفاء عامر، وريم البارودى، وأحمد عادل، وشريف باهر، وأحمد فهيم، وغيرهم، وحرص الضيوف على الرقص مع بوسى احتفالا بزفافها.

واحتفلت المطربة الشعبية بوسى، بحفل زفافها على مصفف الشعر هشام ربيع داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى، وحرص عدد من المطربين على حضور حفل الزفاف ومشاركة العروسين فرحتهما، واختار هشام ربيع والمطربة بوسى أن يكون الإعلان عن زواجهما مفاجأة للجمهور، وعدم الكشف عنه إلا يوم الزفاف، معتبرين أن يوم 22 مايو سيظل يوما مميزا في حياتهما.