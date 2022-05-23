شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان مصطفى هريدى يغادر القسم بعد سداد الكفالة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر الفنان مصطفى هريدى قسم شرطة الشيخ زايد بعد إنهائه الإجراءات القانونية الخاصة بإخلاء سبيله، وسداده الكفالة المالية المقدرة بـ 10 آلاف جنيه.

واستمعت النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد لأقوال المصابين فى حادث التصادم المتهم فيه الفنان مصطفى هريدى، والذين ذكروا أنهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكى ماركة كيا سيراتو فوجئو باصطدام سيارة الفنان بهم من الخلف.

وتابع المصابين والذي أدلى بعضهم بأقواله فى النيابة العامة، فيما تم الاستماع لأقوال الباقين داخل المستشفى نظرًا لحالتهم الصحية، أنهم كانو يسيرون بسرعة بطيئة لعبور مطب، فيما كانت سيارة المتهم تسير بسرعة عالية بشكل كبير.

وقال الفنان مصطفى هريدى خلال التحقيق مع، أنه فوجئى بسيارة الضحايا، وحاول تفاديها إلا أنه لم يستطيع السيطرة على سيارته، فاصطدم بهم.

ونشر ”الخليج 365” تقرير بحجم الإصابات التى لحقت بالمصابين فى حادث تصادم "الشيخ زايد" المتهم فيه الفنان مصطفى هريدى، بالإصطدام بسيارة يستقلها 4 أشخاص.

وتبين من خلال التقرير الطبى إصابة كلًا من عبد الله محمد بكسر فى الجمجمة، وعبد الله سيد بكسر فى الفقرة الثالثة والرابعة (القطانية)، وبلال ماهر كسر فى الحوض، وباسم أحمد بكسر فى الذراع وخدوش.

فيما أصيب الفنان مصطفى هريدى بعدة إصابات متفرقة فى الوجه، وتم إجراء جراحة عاجلة له، وحالته مستقرة، حيث يتم التحقيق مع بسرايا النيابة.

وكشفت التحقيقات أنه المصابين فى الحادث كانوا يستقلون سيارة ملاكى ماركة "كيا سيراتو"، وأثناء عبورهم مطب صناعى فوجئو بسيارة الفنان تسير بسرعة عالية وتصطدم بهم، مما أسفر عن تهشيم سيارتهم وإصابتهم بإصابات متنوعة.

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، فضلًا عن التقرير الطبى للمصاب، وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على السيارات المتسببة فى الحادث، لعرضها على مهندس فنى لفحصها.

كانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بإصابة شاب في حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن قائد السيارة المتسببة فى الحادث الفنان مصطفى هريدى، وتم ضبطه والسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.