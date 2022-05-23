شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر وأحمد آدم ونبيلة عبيد ولبنى عبد العزيز في عزاء سمير صبري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين والإعلاميين على حضور عزاء الفنان الكبير سمير صبري بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، منهم، هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أحمد آدم، شريف منير، نبيلة عبيد، ليلي علوي، سوزان نجم الدين، لقاء سويدان، جمال سليمان، مادلين طبر، أميرة ابنة الفنانة رجاء الجداوي، دينا، نهال عنبر، أمل رزق، شريف رمزي، عمرو يوسف.

وحضر أشرف عبد الباقي، صابرين، رانيا فريد شوقي وشقيقتها المخرج عبير فريد شوقي، إيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، حسام داغر، محمد أبو داود، المخرج احمد صقر، دكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق.

وتزين عزاء الفنان سمير صبري بصوره والورود، وحرص على الحضور منذ الدقائق الأولي عدد من الفنانين، منهم: الفنانة الكبيرة يسرا، الفنانة بشرى، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الإعلامية بوسي شلبي، المذيعة إيناس جوهر.

ورحل سمير صبرى يوم الجمعة الماضى عن عمر يناهز 86 عامًا بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير داخل أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضي، لمعاناته من مشكلة في الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.

يذكر أن الفنان الكبير سمير صبرى ولد في مدينة اﻹسكندرية عام 1936، وتخرج فى كلية فيكتوريا، ويعد فنانا شاملا فهو ممثل ومطرب ومذيع مصري، قدم برنامج (ما يطلبه المستمعون) باللغة اﻹنجليزية، كما قدم عدة برامج في التليفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة، منها (هذا المساء) و(كان زمان) و(النادي الدولي)، أما في السينما قدم عشرات الأفلام، كما قام بتأسيس شركة إنتاج سينمائي لكنه تفرغ في السنوات الأخيرة للعمل في المسلسلات التليفزيونية.

وقدم سمير صبرى آخر أعماله في السينما خلال فيلم "2 طلعت حرب" والذى لم يعرض في السينمات، وانما عرض في المسابقة الرسمية لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الحادية عشرة، وحصل على جائزة مؤسسة شباب الفنانين المستقلين (لمنظمة للمهرجان) كأفضل فيلم، ونوهت لجنة التحكيم بأداء الفنان سمير صبري ضيف شرف الفيلم، كأحسن ممثل وبعدها انطلق عرضه على احدى المنصات الرقمية.



















































































































































































































