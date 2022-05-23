شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يكشف الحالة الصحية لـ مفيد فوزى بعد دخوله المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عن الحالة الصحية للإعلامي القدير مفيد فوزى، مؤكدا أنه دخل المستشفى مؤخراً قائلاً: "الإعلامي القدير مفيد فوزي كان يعاني طوال الفترة السابقة من وعكة صحية بالتأكيد تأثرت بصورة أكبر بعدما علم بوفاة اثنين من أصدقائه هما الفنان الراحل سمير صبري، والكاتب الصحفى صلاح منتصر، مما أثر في نفسيته بصورة أكبر ليدخل المستشفى".

يذكر أن مفيد فوزى محاور صاحب مدرسة صحفية لها بصمتها فى بلاط صاحبة الجلالة، حاور الكثير من رموز السياسة والفن والأدب وفوق كل هذا وذاك صاحب تجربة صحفية لامعة فى مجلة صباح الخير حيث أسرى عالم الصحافة والتليفزيون بتحقيقاته المتنوعة وحواراته الناجحة مع أهم الشخصيات السياسية والفنية والأدبية على مستوى العالم العربى خلال مسيرته المهنية.

ولد مفيد فوزي 19 يونيو عام 1933م بمحافظة بنى سويف، تزوج من الإذاعية الراحلة آمال العمدة في الأول من مايو عام 1968م والتى رحلت عن عالمنا في 11 مارس 2001م، وأنجب منها ابنته الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزي.

ساهم مفيد فوزى فى إعداد الكثير من البرامج الإذاعية أهمها: "فوازير رمضان" مع آمال فهمي لمدة 10 سنوات، "أوافق .. أمتنع" تقديم سناء منصور، "فنجان شاي" تقديم سامية صادق، كما قدم حلقات إذاعية في إذاعة الشرق الأوسط منها: "ضيف في ليلة صيف"، "خواطر على الهوا" في برنامج ألوان مع مديحه نجيب، "أين هم الآن"، "نجوم الشر".