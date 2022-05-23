شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى عقب تكريم محمد صبحى: أستاذ لجيلنا كله ومسرحه متكامل ولديه إقبال جماهيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر الفنان خالد الصاوي تكريم النجم الكبير محمد صبحي وعقب تكريمه صعد على خشبة المسرح وهنأه بالتكريم وقال كلمة أكد فيها أستاذية محمد صبحي لجيله قائلاً: محمد صبحي أستاذ لجيلنا كله ومسرحه ناجح ومتكامل ولديه إقبال جماهير، كما أنه عندما قدم الدراما الاجتماعية في "ونيس" بجميع أجزائه حقق نجاحًا مذهلاً.







كان قد كرم المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته السبعين النجم الكبير محمد صبحي تكريما خاصا بحضور الأب بطرس دانيال، وخلال التكريم تم منحه جائزة "الأب يوسف مظلوم" بإجماع اللجنة العليا للمهرجان الذي توافق دورته الحالية مرور(70) عامًا على تأسيس المركز وبداية مهرجانه السنوي.

النجم محمد صبحي تعرض له حاليًا مسرحية "نجوم الظهر" والتي حققت أعلي نسبة إيرادات خلال موسم العيد مقارنة بكل المسارح والمسرحيات المعروضة في موسم عيد الفطر، وتستمر عروض المسرحية خلال الأسابيع المقبلة بنجاح كبير، تزامنًا مع بروفات جديدة لعدد من المسرحيات التي يعدها النجم محمد صبحي لاستكمال مشروع "المسرح للجميع".