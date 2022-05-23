شكرا لقرائتكم خبر عن طارق علام ومستشار وزير الثقافة يحضرون عزاء سمير صبري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين والإعلاميين على حضور عزاء الفنان الكبير سمير صبري بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، منهم، والفنانة لقاء سويدان، المخرج عمر عبد العزيز، المخرج محمد العدل، خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، طارق علام، محمد الغيطي

وحضر اشرف عبد الباقي، صابرين، رانيا فريد شوقي وشقيقتها المخرج عبير فريد شوقي، ايهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، حسام داغر، محمد ابو داود، المخرج احمد صقر، دكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق.

وتزين عزاء الفنان سمير صبري بصوره والورود، وحرص علي الحضور منذ الدقائق الأولي عدد من الفنانين منهم، الفنانة الكبيرة يسرا، الفنانة بشري، الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الاعلامية بوسي شلبي، المذيعة ايناس جوهر.

ورحل سمير صبرى يوم الجمعة الماضى عن عمر يناهز 86 عامًا بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضي، لمعانته من مشكلة في الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.

يذكر أن الفنان الكبير سمير صبرى ولد في مدينة اﻹسكندرية عام 1936، وتخرج فى كلية فيكتوريا، ويعد فنانا شاملا فهو ممثل ومطرب ومذيع مصري، قدم برنامج (ما يطلبه المستمعون) باللغة اﻹنجليزية، كما قدم عدة برامج في التليفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة، منها (هذا المساء) و(كان زمان) و(النادي الدولي)، أما في السينما قدم عشرات الأفلام، كما قام بتأسيس شركة إنتاج سينمائي لكنه تفرغ في السنوات الأخيرة للعمل في المسلسلات التليفزيونية.

وقدم سمير صبرى آخر أعماله في السينما خلال فيلم "2 طلعت حرب" والذى لم يعرض في السينمات، وانما عرض في المسابقة الرسمية لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الحادية عشرة، وحصل على جائزة مؤسسة شباب الفنانين المستقلين (لمنظمة للمهرجان) كأفضل فيلم، ونوهت لجنة التحكيم بأداء الفنان سمير صبري ضيف شرف الفيلم، كأحسن ممثل وبعدها انطلق عرضه على احدى المنصات الرقمية.















































































































































































































