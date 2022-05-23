أحمد شفيق وأسامة الشيخ يقدمان العزاء في سمير صبري (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حضر المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق لتقديم واجب العزاء في الفنان الكبير الراحل سمير صبري، والذي أقيم مساء اليوم الاثنين 23 مايو.

كما حرص على التواجد في العزاء الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، إلى جانب مجموعة كبيرة من الإعلاميين والفنانين، بينهم: ليلى علوي، يسرا، إسعاد يونس، جمال سليمان، هند عاكف، المخرج محمد عبدالعزيز، رانيا فريد شوقي، المخرج عمر عبدالعزيز، هاني شاكر، محمد محمود عبدالعزيز، بشرى، نبيلة عبيد، طارق علام، سهير شلبي، عمرو الليثي.

وحرصت أسرة الفنان سمير صبري على وضع صورة بحجم كبير للراحل لتكون في استقبال نجوم الوسط الفني وأصدقائه ومحبيه، والتقطت عدسة الخليج 365 الصور الأولى من الاستعدادات، وبينها بلافتة وضعت أمام البوابة الحديدية المؤدية للمسجد مكتوب عليها "إنا لله وإنا إليه راجعون.. عزاء المغفور له بإذن الله تعالى الفنان سمير صبري".

شُيعت جنازة سمير صبري من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، ظهر السبت 21 مايو وتم دفنه في مسقط رأسه بمحافظة الإسكندرية، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن: ليلى علوي، إلهام شاهين، أشرف زكي، سماح أنور، فيفي عبده، أحمد السقا، ميرفت أمين، دنيا سمير غانم.