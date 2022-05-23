ارتدت الكمامة.. ظهور نادر لـ نبيلة عبيد في عزاء سمير صبري (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

شهد عزاء الفنان سمير صبري ظهور نادر للفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، إذ تحرص منذ فترة على عدم التواجد في المناسبات العامة بعد انتشار فيروس كورونا.

كما حضر العزاء المذيعة الكبيرة سهير شلبي، عدد كبير من نجوم وصناع الفن والإعلاميين، بينهم: طارق علام، سمية الخشاب، جمال العدل، جمال سليمان، إسعاد يونس، يسرا، المنتج محمد العدل، أحمد آدم، هاني شاكر وزوجته، رانيا وعبير فريد شوقي، صابرين، المخرج عمر عبدالعزيز، المخرج محمد عبدالعزيز، محمد محمود عبدالعزيز، إيهاب فهمي، أشرف عبدالباقي، المخرج أحمد صقر، شريف منير، محمد أبو داود.

وحرصت أسرة الفنان سمير صبري على وضع صورة بحجم كبير للراحل لتكون في استقبال نجوم الوسط الفني وأصدقائه ومحبيه، والتقطت عدسة الخليج 365 الصور الأولى من الاستعدادات، وبينها بلافتة وضعت أمام البوابة الحديدية المؤدية للمسجد مكتوب عليها "إنا لله وإنا إليه راجعون.. عزاء المغفور له بإذن الله تعالى الفنان سمير صبري".

شُيعت جنازة سمير صبري من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، ظهر السبت 21 مايو وتم دفنه في مسقط رأسه بمحافظة الإسكندرية، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن: ليلى علوي، إلهام شاهين، أشرف زكي، سماح أنور، فيفي عبده، أحمد السقا، ميرفت أمين، دنيا سمير غانم.