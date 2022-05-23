ذكرى مدحت السباعي.. حقيقة زواجه 18 مرة بينهم ابنة "الملك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حلت أمس الأحد 22 مايو، ذكرى وفاة المخرج الراحل مدحت السباعي الذي رحل عن عالمنا عام 2014، وهو والد الفنانة ناهد السباعي، من ابنة "الملك" فريد شوقي، المنتجة ناهد فريد شوقي.

وقالت ناهد، في لقاء سابق لها ببرنامج "صاحبة السعادة" عن والدها: "بابا دمه خفيف جدا، وكل ما أسأل ماما وأقولها إنتي اتجوزتي بابا ليه، تقولي (عشان بيضحكني، وده كان سبب جوازي)".

وتابعت: "عرفت بعدين إن الراجل اللي دمه خفيف يتحب، وبابا الله يرحمه إتجوز 18 مرة، وإتجوز كتير".

وأضافت: "أبويا محبش إني أشتغل معاه خالص، غير لما بقيت معروفة، فقالي (تعالي إشتغلي معايا، وانتي شكلك بتمثلي كويس)".

يذكر أن المخرج الكبير مدحت السباعي، ولد عام 1949، وقام بتأليف وإخراج عدد كبير من الأعمال الفنية. ورحل عن عالمنا في مايو 2014، عن عمر يناهز 65 عاما، تاركا عددا من الأفلام والمسلسلات.

وكانت آخر أعماله "نظرية الجوافة" الذي قام بإخراجه وتأليفه قبل وفاته بعام واحد عام 2013، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه، وهو من بطولة إلهام شاهين.