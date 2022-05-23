بالصور| إسعاد يونس بالكمامة في عزاء سمير صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تصوير- محمود عبدالناصر:

وصلت منذ قليل، الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، إلى عزاء الفنان سمير صبري المُقام في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

العزاء استقبل حتى الآن مجموعة كبيرة من محبي النجم الراحل وأصدقائه بينهم: يسرا، بشرى، بوسي شلبي، أشرف زكي، عمرو الليثي، محمد محمود عبدالعزيز، إيهاب فهمي.

وحرصت أسرة الفنان سمير صبري على وضع صورة بحجم كبير للراحل لتكون في استقبال نجوم الوسط الفني وأصدقائه ومحبيه، والتقطت عدسة الخليج 365 الصور الأولى من الاستعدادات، وبينها بلافتة وضعت أمام البوابة الحديدية المؤدية للمسجد مكتوب عليها "إنا لله وإنا إليه راجعون.. عزاء المغفور له بإذن الله تعالى الفنان سمير صبري".

سمير صبري رحل عن عالمنا 20 مايو وشُيعت جنازته من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، ظهر السبت 21 مايو وتم دفنه في مسقط رأسه بمحافظة الإسكندرية، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن: ليلى علوي، إلهام شاهين، أشرف زكي، سماح أنور، فيفي عبده، أحمد السقا، ميرفت أمين، دنيا سمير غانم.