بالصور| بعد وفاة والدتها.. أول ظهور لـ سمية الخشاب في عزاء سمير صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرصت الفنانة سمية الخشاب على تقديم واجب العزاء في ابن محافظتها الفنان الكبير الراحل سمير صبري، ووصلت قبل قليل إلى مسجد الشرطة في الشيخ زايد.

ويعد ظهور سمية هو الأول لها منذ رحيل والدتها في شهر أبريل الماضي، والتي تم دفنها في الإسكندرية.

العزاء شهد حضور: المخرج الكبير محمد عبدالعزيز، الفنان عمرو عبدالعزيز والمنتج جمال العدل، الفنانة يسرا، الفنانة بشرى، المذيعة بوسي شلبي، الفنان أشرف زكي، الإعلامي عمرو الليثي، المخرج عمر عبدالعزيز، الدكتور خالد عبدالجليل، المنتج محمد العدل.

وحرصت أسرة الفنان سمير صبري على وضع صورة بحجم كبير للراحل لتكون في استقبال نجوم الوسط الفني وأصدقائه ومحبيه، والتقطت عدسة الخليج 365 الصور الأولى من الاستعدادات، وبينها بلافتة وضعت أمام البوابة الحديدية المؤدية للمسجد مكتوب عليها "إنا لله وإنا إليه راجعون.. عزاء المغفور له بإذن الله تعالى الفنان سمير صبري".

شُيعت جنازة سمير صبري من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، ظهر السبت 21 مايو وتم دفنه في مسقط رأسه بمحافظة الإسكندرية، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن: ليلى علوي، إلهام شاهين، أشرف زكي، سماح أنور، فيفي عبده، أحمد السقا، ميرفت أمين، دنيا سمير غانم.