نجوى فؤاد: "أرجوكم بلاش ادعاءات على سمير صبري".. الجمهور: ماذا تقصدين (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلت الفنانة نجوى فؤاد عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" في فيديو قصير، تحدثت خلاله عن علاقتها بالفنان الراحل سمير صبري، الذي غادر دنيانا في 20 مايو الجاري عن 85 عامًا.

نجوى التي جمعتها علاقة صداقة قوية بالنجم الراحل، قدمت العزاء لكل محبيه، وقالت "مساء الخير، الحقيقة أنا طالعة عشان أعزي نفسي وأعزي الوسط الفني وأعزي الإعلاميين والمحبين لسمير صبري، هو بالنسبة لي مش زميل وبس لأ ده أخ وسند وعشرة عمر، مشوار وتاريخ كبير كان بيوجهني للصح ودايما بيتكلم عن الحقيقة اللي فيا. سامعة شوشرة وحاجات مينفعش".

وعلقت على الفيديو، وكتبت "أرجوكم بلاش ادعاءات على سمير صبري ارجوكم ادعوله بالرحمة.. الله يرحمك حبيبي ويجعل مثواك الجنة"، ولم تكشف نجوى تفاصيل أكثر عما سمعته ووصفته بالادعاءات، وعلق الجمهور وأكدوا أنهم لم يفهموا ما الذي تقصده، ومن بين التعليقات "ربنا يرحمه ويغفر له وكل أموات المسلمين، أنا مش عارفة حضرتك بتقصدي إيه؟"، "إيه الشوشرة اللي سامعاها يا نجوى؟".

جدير بالذكر أن الفنان سمير صبري توفي 20 مايو الجاري، وتم دفنه في مقابر أسرته بالإسكندرية 21 مايو، وشهد الاثنين 23 مايو استقبال العزاء فيه بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.