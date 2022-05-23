أحمد مجدي ينتظر "وعد إبليس" ويتابع ردود الفعل على "الآنسة فرح 5"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتابع الفنان أحمد مجدي ردود الفعل على الجزء الخامس من مسلسل "الآنسة فرح" والمعروض على قناة MBC مصر وعبر منصة شاهد VIP.

وينتظر مجدي عرض مسلسل "وعد إبليس" الذي يشارك في بطولته مع النجم عمرو يوسف ومن إخراج البريطاني كولين تيج. كما بدأ العمل على كتابة وإخراج فيلمه الثاني "الغراب".

جدير بالذكر أن مجدي يجسد شخصية شادي، الشخصية الرئيسية بالمسلسل وفي الجزء الخامس نشاهده في شكل مختلف بعدما مرت الشخصية بعدد من المواقف والتجارب التي أسهمت في تحولها من أناني نرجسي إلى أب مسؤول يحاول الاعتناء بأبنائه.

مسلسل الآنسة فرح هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin، والمسلسل من بطولة أحمد مجدي، وأسماء أبو اليزيد، ورانيا يوسف، ومحمد كيلاني، وعارفة عبدالرسول، المعالجة درامية والسيناريو محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج.

شارك مجدي في موسم رمضان الدرامي من خلال مسلسل المشوار مع النجم محمد رمضان والمخرج محمد ياسين.