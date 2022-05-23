بالصور| بشرى وبوسي شلبي أول الحضور في عزاء سمير صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

بدأ منذ قليل توافد النجوم والمشاهير على عزاء الفنان الكبير سمير صبري، المُقام في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان من أول الحضور الفنانة بشرى والمذيعة بوسي شلبي، إذ حرصتا على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل.

وحرصت أسرة الفنان سمير صبري على وضع صورة بحجم كبير للراحل لتكون في استقبال نجوم الوسط الفني وأصدقائه ومحبيه، والتقطت عدسة الخليج 365 الصور الأولى من الاستعدادات، وبينها بلافتة وضعت أمام البوابة الحديدية المؤدية للمسجد مكتوب عليها "إنا لله وإنا إليه راجعون.. عزاء المغفور له بإذن الله تعالى الفنان سمير صبري".

شُيعت جنازة سمير صبري من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، ظهر السبت 21 مايو وتم دفنه في مسقط رأسه بمحافظة الإسكندرية، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن: ليلى علوي، إلهام شاهين، أشرف زكي، سماح أنور، فيفي عبده، أحمد السقا، ميرفت أمين، دنيا سمير غانم.