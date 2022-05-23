الصور الأولى من استعدادات عزاء سمير صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

يستعد مسجد الشرطة في الشيخ زايد لاستقبال نجوم الوسط الفني، لتقديم العزاء في الفنان الكبير الراحل سمير صبري والذي غادر عالمنا ظهر الجمعة 20 مايو، عن عمر يناهز 85 عامًا.

والتقطت عدسة الخليج 365 الصور الأولى من الاستعدادات لاستقبال النجوم وصنّاع الفن بعد صلاة المغرب، بلافتة وضعت أمام البوابة الحديدية المؤدية للمسجد مكتوب عليها "إنا لله وإنا إليه راجعون.. عزاء المغفور له بإذن الله تعالى الفنان سمير صبري"، كما تم وضع صورة للفنان الراحل بالداخل.

شُيعت جنازة سمير صبري من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، ظهر السبت 21 مايو وتم دفنه في مسقط رأسه بمحافظة الإسكندرية، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن: ليلى علوي، إلهام شاهين، أشرف زكي، سماح أنور، فيفي عبده، أحمد السقا، ميرفت أمين، دنيا سمير غانم.