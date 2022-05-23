أول تعليق من مديرة أعمال شيرين عبدالوهاب بعد خلافاتها مع حسام حبيب (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يخضع الفنان حسام حبيب، للتحقيق في النيابة العامة بالشيخ زايد، اليوم الاثنين على خلفية اتهامه بتهديد والتعدي على طليقته المطربة شيرين عبدالوهاب، وابنتها بالسب.

المنتجة سارة الطباخ مديرة أعمال المطربة شيرين عبدالوهاب، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، علقت على ما حدث، وقالت: "الموضوع شخصي، وتناشد الفنانة كافة وسائل الإعلام، عدم تناول أنباء خلافات شخصية، بينها وبين الفنان".

مأمور قسم شرطة ثان الشيخ زايد، أكد اليوم تلقي إشارة عبر غرفة عمليات شرطة النجدة بورود استغاثة من المطربة شيرين خشية تعرض طليقها لها وابنتيها.

وقام الأمن تحت إشراف الرائد هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد للوقوف على ملابسات الواقعة.

ولاحظ رجال الشرطة تواجد المشكو في حقه "حبيب" بفيلا المطربة، مما أصابه بالدهشة "مافيش أي حاجة من الكلام دا خالص" مرجعا سبب تواجده إلى اتفاق مسبق جمعهما لإقامة مشروع فني يجمعهما سويًا.

وطالبت شيرين عبدالوهاب الشرطة بأخذ تعهد وتحرير محضر ضد طليقها بعدم التعرض لها وابنتيها مبدية خوفها من إلحاقه الضرر بهن، حسب قولها.

وقامت الأجهزة الأمنية بالقبض على المطرب حسام حبيب بعدما تقدمت طليقته الفنانة شيرين عبدالوهاب بمحضر ضده تتهمه بالتعدي عليها وكريمتيها بالسب.