بعد إجرائها عملية.. أنغام تنشر صورًا والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة أنغام صورًا من جلسة تصوير خضعت لها قبل خضوعها لتدخل جراحي قبل أيام.

ونشرت صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستانًا من اللون الأسود.

وعلقت أنغام على الصور: "ليه وافقنا وسيبنا بعض إزاي كمان، واتفارقنا قال عشان مابنتفاهمش، عننا ماكنا اتفاهمنا من زمان، بس اللي بينا كنا مانتحرمش، لوحة باهتة".

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "جميلة الجميلات، ملكة، جمالك، يا روحي فديت جمالك، روح قلبي أجمل واحدة في الدنيا".

طرحت المطربة أنغام، مؤخرًا، أحدث أغانيها الجديدة "لوحة باهتة"، على قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".

أنغام خضعت مؤخرًا لتدخل جراعي للتخلص من آلام في كتفها كانت تعاني منها منذ فترة طويلة، وتحتاج لعلاج طبيعي خلال الفترة الحالية.

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