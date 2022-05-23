المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن أسماء أعضاء لجنته العليا في دورته الـ 15

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف المهرجان القومي للمسرح المصري عن أسماء أعضاء لجنته العليا للدورة الـ 15، والتي تقرر انطلاقها خلال الفترة من 24 يوليو حتى 8 أغسطس المقبلين، وأصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم قرارا وزاريا بتشكيل اللجنة، والتي تتكون من 13 عضوا من أجيال وتخصصات متنوعة في مجال المسرح.

وتضم اللجنة العليا كل من: الفنان القدير يوسف إسماعيل (رئيسا للمهرجان)، وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبدالغفور الناقدة عبلة الرويني، الفنان محمد رياض، الناقد جرجس شكري، المخرج حمدي حسين بكري، الفنانة هايدي عبدالخالق.

بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان إسماعيل مختار رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح (مديرا للمهرجان) والدكتور هيثم الحاج علي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب والمخرج هشام عطوة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، وتتولى تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه

المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية علي تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن