الخميس المقبل.. انطلاق عرض مسرحية "الحفيد" على المسرح القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ينطلق العرض المسرحي "الحفيد" بطولة الفنانة لوسي وإخراج يوسف منصور، على المسرح القومي بالعتبة يوم الخميس المقبل الموافق 26 مايو الساعة 9 مساءًا، والعرض مأخوذ عن رواية الأديب الكبير عبدالحميد جودة السحار.

عرض "الحفيد" يدور في إطار كوميدي اجتماعي، ويتحدث عن قضية الأسرة المصرية، حيث يتناول الأسرة المصرية التي تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعي، والتأثير الذي تتركه في الأولاد من أبعاد نفسية مرهقة، وذلك من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامي غير تقليدي يستخدم كوميديا "الموقف".

"الحفيد" عرض مسرحي درامي اجتماعي مأخوذ عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جودة السحار، بطولة الفنانة لوسي، وعابد عناني، وتامر فرج، وعادل عفر، ومحمد مبروك، وشيريهان الشاذلي، ويوسف المنصور، ورنا خطاب، وزينب العبد، ومحمود عبد الرازق، ونشوى علي عبد الرحيم، وندا عفيفي، وعبد الباري سعد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، إعداد وإخراج يوسف المنصور.