شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب أحدثهم.. نزاعات وقضايا الفنانين بعد الطلاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تصاعد أزمة انفصال المطربة شيرين عبد الوهاب، وطليقها الفنان حسام حبيب، إلى حد استغاثتها بالشرطة، واتهامها له بتهديدها وبناتها، يعد هو الاتهام الأحدث في ملف قضايا وقائع طلاق النجوم والنجمات.

وجاء خضوع الفنان حسام حبيب، للتحقيق في النيابة العامة بالشيخ زايد، اليوم الاثنين، على خلفية اتهامه بتهديد والتعدي على طليقته المطربة شيرين عبدالوهاب، وابنتها بالسب والشتم.

ويعد الفنان حسام حبيب، الاسم الأحدث في ملف نزاعات تصاعدت بعد الطلاق، ووصلت إلى أقسام الشرطة وساحات المحاكم، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

مصطفى فهمي وفاتن موسى

في نوفمبر 2021 تبادل محامي الفنان مصطفى فهمي، ومحامية طليقته الإعلامية فاتن موسى، الاتهامات بسرقة متعلقات منزل الزوجية في شارع النيل بالدقي، وذلك في بلاغات رسمية، في قسم شرطة الدقي.

وقامت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، بنشر مجموعة فيديوهات، واتهمت خلالها طليقها الفنان مصطفى فهمي بالتحفظ على جميع متعلقاتها بشقة الزوجية.

سمية الخشاب وأحمد سعد

فصول النزاع بين الفنان أحمد سعد وطليقته الفنانة سمية الخشاب شهدت مراحل عديدة، منها إصدار محكمة أسرة سيدى جابر بمجمع محاكم محمد كريم في الإسكندرية حكما بإلزام المطرب بدفع مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 شهور ومبلغ 10 آلاف عن كل شهر خلال 24 شهرا، ليكون الإجمالى 270 ألف جنيه عن المتعة والعدة

هيفاء وهبي ومحمد وزيري

علاقة الفنانة هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري، كانت حافلة بالعديد من الفصول الساخنة، إذ بدأت باتهامها له في محضر رسمي بالحصول على 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام.

وبعد عدة شكاوى قضائية قدمتها هيفاء، وإعلان وزيري زواجه منها سرا، تم القبض عليه، ووجهت إليه اتهامات بالنصب والسرقة.

سارة نخلة وأحمد عبد الله محمود

بعد زواج دام 3 سنوات، دخل الفنان أحمد عبد الله محمود، في نزاع قضائي مع طليقته الفنانة سارة نخلة، وصل إلى حد صدور أحكام قضائية ضده بالحبس، وذلك في نهاية عام 2019.

وفي يونيو 2021، أعلن الفنان أحمد عبدالله محمود حصوله على حكم من محكة النقض، بالبراءة في القضايا المنسوبة إليه من قبل طليقته التي اتهمته بتبديد الأمانة لعدم سداد إيصال أمانة لها بقيمة 250 ألف جنيه.