بعد خلعها الحجاب.. أحدث ظهور لابنة ماجد المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت ماهيتاب المصري، ابنة الفنان ماجد المصري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، فيديو يجمعها بزوجها مصطفى القاضي.

وظهرت "ماهيتاب" في الفيديو وهي ترقص برفقة زوجها، وقامت بإغلاق التعليقات بعد خلعها الحجاب منذ فترة.

وكانت ماهيتاب ماجد المصري قد حذفت جميع صورها بالحجاب، واكتفت بعدد من صور حفل زفافها.

يذكر أن ماهيتاب المصري احتفلت في ديسمبر الماضي بزفافها على رجل الأعمال مصطفى القاضي، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضر حفل الزفاف نخبة من نجوم الفن.

ومن أبرز الحضور: إلهام شاهين، ليلى علوي، هالة صدقي، مصطفى قمر، وفاء عامر، ميرهان حسين، أكرم حسني، وآخرون.