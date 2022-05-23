رسمياً.. ترزيتش مدربا لدورتموند حتى 2025

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلن بروسيا دورتموند المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم في بيان اليوم الاثنين تعيين إيدن ترزيتش مدربا حتى 2025 في أعقاب رحيل ماركو روزه.

وتولى ترزيتش تدريب دورتموند بشكل مؤقت من ديسمبر كانون الأول 2020 حتى مايو أيار 2021 وقاد الفريق للفوز بكأس ألمانيا.

وكان المدرب البالغ عمره 39 عاما مساعدا للفرنسي لوسيان فافر في 2018 وبعد إقالة الأخير تولى المسؤولية مؤقتا حتى نهاية موسم 2020-2021 قبل أن يصبح المدير الفني للنادي.

وقال ترزيتش “يعرف الناس جيدا مدى أهمية دورتموند في مشواري.

“سنبذل كل ما في وسعنا يوميا من أجل نجاح النادي”.

وغادر روزه، الذي انضم إلى دورتموند من بروسيا مونشنجلادباخ في 2021، النادي بالتراضي الأسبوع الماضي بعد أن أنهى الدوري الألماني في المركز الثاني متأخرا بفارق ثماني نقاط عن بايرن ميونيخ البطل.

وانتقل دورتموند للعب في الدوري الأوروبي بعد أن احتل المركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال أوروبا قبل أن يخرج على يد رينجرز الاسكتلندي كما عانى من خروج مفاجئ من كأس ألمانيا أمام فريق من الدرجة الثانية في يناير كانون الثاني.

وقال المدير الرياضي سيباستيان كيل “نحن مقتنعون بأن هذا هو الاختيار الصحيح لدورتموند.

“يعرف إيدن النادي جيدا والأجواء المحيطة ومجموعة كبيرة من الأفكار والتعديلات التي نريدها لإرضاء مشجعينا”.