شاهد .. دنيا عبد العزيز تستعد لحفل زفافها وتحتفل ب ” ليلة الحنة “

كتب امير فتحي في الاثنين 23 مايو 2022 06:50 مساءً - شاركت الفنانة ” دنيا عبد العزيز ” متابعيها عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري بمجموعة من الصور من احتفالها يوم أمس الأحد ب ” ليلة الحنة ” .

وظهرت دنيا عبد العزيز في الصور وهي ترتدي فستانا باللون الأبيض مطبوعا عليه كلمة ” عروس ” برفقة مجموعة كبيرة من أقاربها وصديقاتها .

كما حرصت على وضع صورة تجمعها بوالدتها الراحلة لالتقاط صورا معها وكأنها تشاركها هذا اليوم وسعادتها به .

يذكر أن الفنانة دنيا عبد العزيز كانت قد أعلنت في تصريحات سابقة عن استعدادها لإقامة حفل زفافها في نهاية شهر مايو الجاري مشيرة إلى أنه سيكون حفلا غير تقليدي ولن يقام بالقاهرة .

وكانت الفنانة المصرية قد احتفلت في شهر فبراير الماضي بعقد قرآنها على المهندس ” مصطفى كامل ” في حفل شهد حضور عدد من اصدقائها بالوسط الفني .