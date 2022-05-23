شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت شوقى ومحمد فراج فى لقطات رومانسية جديدة من حفل زفافهما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت بسنت شوقى، على مشاركة جمهورها ومتابعيها على "إنستجرام"، صور جديدة من حفل زفافها على النجم محمد فراج، الذى أقيم فى الغردقة يوم 6 مايو الماضى.

وتُظهر الصور لقطات مميزة من زفاف فراج وبسنت، التى جرت فعالياته على شاطئ البحر، وفى إحدى الصور ظهر محمد فراج وهو يمشى حافيًا، وبدت السعادة الشديدة على الثنائى، كما ظهر في صورة أخرى وهو يقبل زوجته بسنت، إضافة العديد من الصور الرومانسية التي جمعت الثنائى.



بسنت شوقى تحتضن محمد فراج



حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقى



رقص فراج وبسنت فى حفل زفافهما

وسبق ووثق عدد من أصدقاء الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي، لقطات من حفل زفافهما عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، حيث احتفل الثنائى بحفل زفافهما بعد قصة حب طويلة استمرت لأكثر من 6 سنوات.

وظهر فراج وبسنت فى الفيديوهات المتداولة يرقصان وسط عدد من أصدقائهما المقربين، بينما تظهر الفنانة الشابة هنادى مهنا وهى تمسك "طبلة" لتحيى حفل الزفاف وسط رقصات من أصدقائها، بينما ظهر فراج فى لقطة أخرى وسط عدد من أصدقائه يرقصون مع الراقصة الاستعراضية التى حضرت الحفل.



صورة من حفل زفاف فراج وبسنت



فراج وبسنت على شاطئ البحر



فراج وبسنت فى صورة رومانسية



فراج وبسنت يتألقان بإطلالة حفل الزفاف



محمد فراج وبسنت شوقى يسيران حافيان على شاطئ البحر



محمد فراج يقبل بسنت شوقى