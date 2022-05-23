شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى تحيى ذكرى وفاة والدها بصورهما القديمة: وحشتنى طيبتك وحنيتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة ناهد السباعى، ذكرى وفاة والدها، وذلك بنشر صور قديمة تجمعهما معًا، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "وحشتنى قوى يا حبيبى ووحشنى كل حاجة معاك قعدتنا وكلامنا وهزارنا مفيش بعد طيبتك وحنيتك وخفة دمك".

وتابعت: "اللهم ارحم من مات بالدنيا ولم يمت بقلوبنا.. اللهم ارحم أبى واسكنه جنتك.. اللهم ارحم أبى فقيد قلبى واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره.. الذكرى السنوية نسالكم الفاتحة".



الفنانة ناهد السباعى مع والدها ووالدتها



ناهد السباعى تقبل والدها

وعلى جانب آخر، زارت ناهد السباعى، خلال الأيام الماضية، محافظة الأقصر فى رحلة صيفية بعاصمة الحضارة الفرعونية القديمة، حيث استمتعت بزيارة المعالم الأثرية من المعابد والمقابر فى البرين الشرقى والغربى.

وخلال زيارتها للاستمتاع بسحر المعالم الأثرية والتراثية بمحافظة الأقصر، زارت الفنانة الشهيرة ناهد السباعى مطار البالون الطائر فى البر الغربي، واستمتعت بالتقاط الصور التذكارية بأرض مطار البالون قبل استقلال إحدى رحلات البالون فى سماء غرب المحافظة.

ومن بين تدويناتها المتعلقة بالعائلة، حرصت الفنانة ناهد السباعى، فى شهر رمضان الماضى، على مشاركة جمهورها صورة ترصد تجمع عائلتها للاحتفال بقدوم الشهر الكريم، ونشرت حينها الصورة عبر حسابه بإنستجرام، وعلقت عليها: "كل سنة وكل الأمة العربية بخير وسعادة رمضان كريم، عائلة فريد شوقى".



ناهد السباعى ووالدها الراحل



صورة طريفة تجمع ناهد السباعى مع والدها الراحل



صورة قديمة للفنانة ناهد السباعى مع والدها الراحل

وظهر فى الصورة والدتها الفنانة ناهد فريد شوقى والفنانة رانيا فريد شوقى، وناهد السباعى، وآخرون من أفراد العائلة.

ومن جهة أخرى، سبق وأكدت الفنانة ناهد السباعى، أنها لا تستطيع تقديم قصة حياة جدتها فى عمل سينمائى أو درامي، وذلك بعد سؤالها فى إحدى اللقاءات المصورة إذا كان من الممكن أن تؤدى عمل عن السيرة الذاتية لحياة جدتها الفنانة القديرة الراحلة هدى سلطان، وقالت ناهد "ازاى بس انت قوليلي، أنا جدتى بيضاء وشعرها أصفر وعنيها ملونة.. اعملها ازي.. خلينا فى الفراعنة".

وأشارت ناهد، إلى أن هناك من يستطيع تقديم شخصية جدتها على الشكل الأمثل، حيث قالت: "اللى تقدر تعمل دور جدتى هى دنيا سمير غانم، لأنها بتعرف تعمل كذا حاجة بتعرف تمثل وتغنى وتعرف تعمل وتقلد الشخصيات كويس.. عندها ملكة تعمل شخصيات كتير.. فمقدرش أشوف حد غيرها بيعمل دور عن جدتى".