شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس مسرحية "عنبر 7" لـ نادر أبو الليف بالإسكندرية (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان نادر أبو الليف عرض مسرحية "عنبر 7" على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، وهى مسرحية كوميدية ساخرة اجتماعية، ويشارك فى بطولة العرض الفنان القدير صبرى عبد المنعم، والفنان محمد عبد الجواد، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف وإخراج الكاتب والفنان هشام السيد، ويتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

يذكر أن أبوالليف قد سبق له أن شارك من قبل في العرض المسرحى "حوش بديعة"، الذى عرض على مسرح بيرم التونسى بالشاطبى، وعلى المسرح العائم بالقاهرة، وحققت نجاحا جيدا، وشارك فى بطولتها مجموعة كبيرة من الفنانين منهم انتصار، تتيانا، عبير مكاوى، نوال سمير، سليمان عيد، أشرف مصيلحى، وإسلام عبد الشفيع، تأليف أنور عبد المغيث، إخراج ياسر صادق.

وقال أبو الليف في تصريحات صحفية سابقة، إنه مع قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 20 مطربا من مطربي المهرجانات من الغناء، مشددًا أنه ضد الفن الهابط وضد الكلمة الهابطة أيضا، وضد أي شخص أيضًا يسيء للفن بشكل عام، مشيرًا إلى أن المهرجانات لون موجود منذ زمن لكنه ضد كلمات المهرجانات المسفة.

وأوضح أبو الليف، أن اللون الغنائي الذي اشتهر به، مازال موجودا وله مستمعيه، وسوف يكثف في الفترة المقبلة عودته بأكثر من أغنية ستكون مفاجأة لجمهوره، لافتًا إلى أن اللون الشعبي الذي يقدمه يصعب على الكثيرين القيام به، وأنه يعكف الآن مع عدة شعراء وملحنين وموزعين من خلال تكثيف ورش العمل للعودة بقوة في الفترة المقبلة ليقدم ما يليق بجمهوره وينال إعجابه.















