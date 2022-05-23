شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عرض مسرحية "الحفيد" على المسرح القومى يوم الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق العرض المسرحى "الحفيد" بطولة الفنانة لوسى وإخراج يوسف منصور، على المسرح القومى بالعتبة يوم الخميس المقبل الموافق 26 مايو الساعة 9 مساء، بعد فترة من التحضيرات والبروفات، والعرض مأخوذ عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جودة السحار.



لوسى على بوستر مسرحية الحفيد

عرض "الحفيد" يناقش في إطار كوميدي اجتماعي قضية الأسرة المصرية، حيث يتناول الأسرة المصرية التي تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعي، والتأثير الذي تتركه في الأولاد من أبعاد نفسية مرهقة، وذلك من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامي غير تقليدي يستخدم كوميديا "الموقف".

"الحفيد" عرض مسرحي درامي اجتماعي مأخوذ عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جودة السحار، بطولة الفنانة لوسي، وعابد عناني، وتامر فرج، وعادل عفر، ومحمد مبروك، وشيريهان الشاذلي، ويوسف المنصور، ورنا خطاب، وزينب العبد، ومحمود عبد الرازق، ونشوى علي عبد الرحيم، وندا عفيفي، وعبد الباري سعد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، إعداد وإخراج يوسف المنصور.

يذكر أن المخرج يوسف المنصور قدم آخر عروضه علي مسرح الشباب وهو "أفراح القبة"، الذي حصل علي ستة جوائز بالدورة الثالثة عشر من المهرجان القومي للمسرح، وهو عن رواية الكاتب نجيب محفوظ الذى تحمل نفس الاسم، وبطولة عبد المنعم رياض وجيهان أنور ومحمد تامر، سمرعلام، فاطمة عادل، حمزة رأفت، ‏مينا نبيل، أحمد صلاح، محمد عبدالقادر، يوسف مصطفى، مينا نادر، محمد يوسف، هايدى عبدالخالق، ‏عبير لطفى، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام ‏علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم اضاءة عمرو الأشرف، ‏تصميم ازياء عبير بدراوي، تأليف موسيقى أحمد نبيل، تصميم ‏حركى مناضل عنتر.